Las caderas de Kylie Jenner no mienten, mira por que

Estados Unidos.- La socialite estadounidense Kylie Jenner está imparable en las redes sociales, desde donde compartió un 'pack' de fotografías en las que luce diminuta lencería azul que le resalta el bronceado de su escultural cuerpo.

La más rica de las Kardashian posó desde un yate para capturar momentos en los que luce sensual y provocativa como sólo ella sabe hacerlo.

Y sus más de cien millones de seguidores, entre ellos sus hermanas Khloe Kardashian y Kendall Jenner, como siempre, no tardaron en reaccionar a las provocativas fotografías.

I hate you so much (Te odio tanto)”, le escribió su hermana Khloe Kardashian.