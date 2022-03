México.- Luego de la controversia que comenzó tras las declaraciones de Sasha Sokol al denunciar públicamente el abuso que sufrió al tener una relación con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y el 39, Laura Zapata salió a defender la relación de su hermana Thalía, quien anduvo con alguien que le llevaba 20 años cuando estaba muy joven.

En entrevista con varios medios de comunicación, la actriz Laura Zapata quiso dejar en claro que la relación de su hermana Thalía con Alfredo Díaz Ordaz fue muy diferente.

Laura Zapata dijo que su hermana Thalía ya no era una niña, y que estaba enamorada. Foto: Captura de video

Y es que la protagonista de "María la del barrio" fue novia del hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz en su juventud, pero había una marcada diferencia de edades.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

"Thalía no era una niña, creo que tenía 17 o 18 años y Thalía estaba enamorada de Alfredo, fue cuando se fue a Los Ángeles y él le produjo un disco, pero yo la vi perdidamente enamorada de Alfredo", explicó Laura Zapata a las cámaras de Ventaneando.

"Tenía 18 años, no, no era ninguna niña, mi mamá estaba ahí, pero se enamoraron, ¿Qué puedes hacer?", agregó.

La villana de telenovelas aseguró que no se trató de un tema de abuso. "No hubo ‘este señor me está obligando a acostarme con él para hacerme el disco’, no. Él ya estaba haciéndole el disco, se enamoraron, ya ni modo, ¿Qué te puedo yo decir?".

Thalía y su productor, Alfredo Díaz Ordaz, fueron novios cuando ella tenía 18 años y el casi 40. Foto: Especial

La villana de las telenovelas dio su opinión sobre la denuncia de Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano Macedo, en hechos que ocurrieron hace más de tres décadas.

"Lo quiero muchísimo, yo no sabía que había presionado de esta manera, yo pensé que era un romance como el que yo estoy hablando de mi hermana que estaba muy enamorada, pero bueno, ella levantó la voz y dijo, hay que creerle. Hay que creerles a las víctimas, por qué quieren matar al mensajero, lo importante es el mensaje que te está dando, no quién lo trajo, quién lo dijo", explicó.