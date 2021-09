¡Cuidado infieles! Lizbeth Rodríguez buscará a desleales en Guanajuato

Guanajuato.- Lizbeth Rodríguez confirmó su visita a Guanajuato en los próximos meses para buscar infieles, como parte de su nuevo programa que busca retratar a los desleales sin censura.

La influencer dijo en exclusiva para AM, que estará de viaje por México para poder grabar material que dedicará a una página especial.

Añadió que esta gira será totalmente en vivo y será la antesala para una gira en Sudamérica.

Lizbeth se encuentra en promoción de su roast yourself ‘Mala’ en donde habla de su experiencia en Badabum y la crítica como persona viral.

La idea es visitar Colombia, Ecuador, muchísimas partes en donde la esperan.

Estoy muy feliz que la gente me haya esperado, me están recibiendo muy bien en todos los lugares. Me encanta probar las la comida de todos los lugares, nuevas formas de ver la vida, me encanta ir a probar las delicias, y como creadora de contenido, siempre estoy para satisfacer las necesidades de mis fans”.

Sobre la canción, comentó que está feliz por evocar el baile con su canción.

La conductora comentó que desde los 15 años de edad ha enfrentado las redes sociales, y ahora, con su popularidad los fans y los ‘haters’ aumentaron.

Es una herramienta de construcción y también la más destructiva y uno tiene que tener muchísimo cuidado en cómo permites que te hablen, y lo que diga la gente te llegue a afectar. Me apasiona lo que hago, conocer gente, entrevistarlos, defender a todas estas personas que viven esta situación de sumisión, abnegación, que codependencia de otras personas, me encanta estar ahí de abogada defensora”, reiteró.

Sobre las críticas en torno a las deudas y lo que ocurrió con Badabum, -que también se menciona en su canción-, señaló que no se clava con eso.

Desde la perspectiva (de las redes) la gente que saca su odio y que lo que dicen en redes jamás me lo van a decir en persona, no permito que me afecte, es parte de y lo dejo ir, me enfoco en hacer un buen trabajo, construyo nuevas cosas. Estoy con mi hijo, con mi familia y me enfoco en lo que importa”, reiteró.