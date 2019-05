Llaman cerrado y anticuado a Vicente Fernández

México.- El cantante Vicente Fernández recordó su paso por el Paseo de la Fama, donde develó su estrella, y recordó que nunca ha despegado los pies de la tierra.

Acompañó la fotografía tomada el 11 de noviembre de 1998, en Hollywood, con un mensaje en el que recuerda el trato que siempre le ha dado a su público y a la prensa.

La fotografía tomada en la apertura de su estrella, en aquel año, logró 4 mil 86 likes, en una hora en su cuenta de Instagram.

Pero hubo quienes, a tono de reproche, le recordaron el haber rechazado un hígado compatible, pues tenía que fuera de un gay o un drogadicto. Pero resultó que era de una niña.

Este hecho no es olvidado por sus fans, quienes le dejaron mensajes de reproche, incluso lo llaman anticuado.

Lástima que sea de mente tan cerrada y anticuada”, “Y por un riñón van a saber si esa persona fue gay o no, es ilógico todo eso, cuánta gente entonces no recibiría órganos donados”, le escribieron dos seguidores en las redes.

Otros sí le promulgaron su respeto y admiración, y lo reconocen como el mejor cantante de ranchero de los últimos tiempos.

El 2 de mayo se dio a conocer que Vicente Fernández rechazó un trasplante de hígado compatible porque temía que fuera de un gay o un drogadicto.

Hice una gira mundial y estando en Houston me encuentran una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer. Cuando me dijeron que era cáncer, interrumpí la gira”, relató al programa “De Primera Mano” .

El papá de Alejandro Fernández explicó a Gustavo Adolfo Infante, el pasado 2 de mayo, que por su enfermedad era necesario realizar la operación y que, para su fortuna, el equipo médico consiguió un donador rápidamente.

Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro guey. No sé si era homosexual o drogadicto”, dijo.