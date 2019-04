Llega 'Homecoming' de Beyoncé a Netflix

Los Ángeles.- La cantante Beyoncé ha sorprendido a sus seguidores al lanzar un documental titulado Homecoming en la plataforma de entretenimiento Netflix.

De acuerdo con información al portal de noticias Milenio, la artista de 37 años lanzó Homecoming: The Live Album el mismo día del estreno de su documental que trata sobre sus históricas actuaciones en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2018.

Beyoncé fue la primer mujer afroestadounidense en protagonizar el evento y lo hizo de una manera única, rindiendo homenaje a universidades histricamente negras.

El álbum incluye 40 canciones, entre ellas su éxito Single Ladies y Crazy in Love, así como una versión especial de Lift Every Voice and Sing, interpretada por su hija mayor Blue Ivy.

El documental incluye las participaciones de Jay Z, Destiny's Child, entre otros y muestra el gran espectáculo que dio Beyoncé, en donde se montó a una grúa para interpretar el tema Drunk in Love.

Documental de música pero también con mensajes políticos

Homecoming es un documental de música en donde también se destacan los mensajes políticos en donde Beyoncé busca hacer valer la cultura afro americana, así como sus costumbres.

El feminismo también se hace presente en el documental al ver a Beyoncé interpretar un discurso con una lección muy importante para todas aquellas personas que vean el documental.

Los seguidores de Beyoncé ya han visto el documental y han expresado sus opiniones a través de las redes sociales, especialmente en Twitter.

GRACIAS BEYONCÉ POR TANTO Y PERDÓN POR TAN POCO #HOMECOMING pic.twitter.com/iAXG4YlfpA — Nancy Madrigal (@madrigalcvs) 17 de abril de 2019