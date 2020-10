Llega este viernes 9 a la pantalla ‘Súbete a mi Moto’ a través de Amazon Prime Video

México.- Este viernes 9 de octubre se estrena a través de Amazon Prime Video ‘Súbete a mi Moto’, la serie que mostrará el fenómeno que fue el grupo puertorriqueño Menudo, su ascenso, lo que pasaba en sus giras, las dificultades y sus fans.

Menudo fue una de las primeras boy band en español. A lo largo de las dos décadas en que recorrió el mundo fueron cerca de 35 sus integrantes, donde las historias detrás del ascenso y declive se cuentan por miles, pero ¿qué tanto es cierto y qué es falso sobre esta banda que fue semillero para artistas como Ricky Martin o Robi Draco Rosa?

Lo más probable es que todas las leyendas nunca sean reveladas, pero aquellas que se pudieron documentar y otras tantas que algunos de sus integrantes pudieron contar, podrán verse a través de la bioserie “Súbete a mi Moto”.

Las mentes creativas detrás de este show son de la empresa Somos, misma que lanzó hace cuatro años “Hasta que te conocí”, que retrata la vida y obra del fallecido Juan Gabriel.

Black explicó que la historia de la banda, que transcurrirá a lo largo de 20 años, se creó a partir de entrevistas con gente cercana, investigaciones especiales y los testimonios de algunos exintegrantes, aunque entre ninguno de ellos están Ricky Martin, Robi Draco Rosa, Johnny Lozada o Charlie Massó.

Entre los personajes con quienes la producción charló para dar forma a esta historia están uno de sus coreógrafos, así como el escritor de la primera telenovela que Menudo hizo; los exintegrantes que hablaron fueron José Luis Vega y Ricky Meléndez.

El productor Leonardo Zimbrón (“Club de Cuervos”), quien se unió a Somos a través de la compañía Endemol Shine Boomdog, dijo que, al llevar a cabo esta coproducción México-Puerto Rico, sabían que querían contar la verdad.

No puedes omitir aquellas cosas no tan positivas. No quisimos juzgar ni alejarnos de la verdad, la investigación profundizó también en aquello que, aunque pueda ser incómodo para la historia, está retratado”, detalló Zimbrón.