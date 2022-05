‘Lo que gustes hacer, le entramos’ Karla Panini le responde amenaza a Consuelo Duval

Nuevo León.- Después de que salieran a la luz las fotografías del cumpleaños número 10 de Victoria, la hija que Karla Luna tuvo con Américo Garza, en las que se ve a Karla Panini disfrutando del festejo, la lavandera se convirtió nuevamente en tendencia.

Después de las fuertes declaraciones que lanzó en contra de “La Panini” la comediante Consuelo Duval, ahora ella le respondió a través de los micrófonos de su programa por Internet, a quien incluso le lanzó una advertencia.

Recordemos que fue durante el 2021 que la actriz que dio vida a “Federica P-Luche” compartió cómo fue la cercana relación que mantuvo con su colega, Karla Luna, a quien consideró una de sus mejores amigas, motivo por el cual se sintió con el derecho de abordar el tema de la polémica que se suscitó por el triángulo amoroso que protagonizó junto a quien fuera su mejor amiga, Karla Panini, y a su marido en aquel entonces, Américo Garza.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Durante una entrevista que tuvo con los youtuber Luisito Comunica y Berth Oh la Consuelo reveló: “Tengo ganas, cada día que oigo su nombre, de partirle su ma***. No físicamente, sabes, verla a los ojos y decirle ‘qué fea eres’, sería suficiente”, y añadió que su sentir se debía a que la “lavandera morena” le contó la historia de cómo se dio el amorío con su entonces amiga Panini.

Panini asegura no entender y desconocer por qué Consuelo se metió en el tema. Foto: Instagram.

Si bien ya han pasado varios meses de esas declaraciones, fue hasta ahora que Karla Panini rompió su silencio y por primera vez le respondió a la actriz que diera vida a “Nacasia” en el programa cómico “La hora pico”.

“Anteriormente a mí me gustaba la comedia de la señora, y yo decía ‘Ay, qué padre comediante es’, la admiraba, era una persona que me gustaba mucho la mancuerna que hacía en televisión con Eugenio Derbez”, comentó.

Sin embargo, señaló en su podcast que cuando la humorista lanzó esos comentarios acerca de su persona, su percepción cambió y la admiración que alguna vez le tuvo se acabó, y reveló que sí confrontaría a Consuelo Duval.

“Resulta que cuando declaró eso y habló de eso, pues yo honestamente nunca le dije nada y nunca la confronté. Pero hoy sí la confronto, fíjate, hoy sí y ni modo, Consuelo Duval”.

“Yo creo que ella, como todos, como muchos, se metió en un tema que no debió haberse metido, porque yo creo que, como ella, muchos se inventaron como ser los defensores, ser los portavoces, las heroínas, los héroes, los mejores amigos de este tema cuando ni siquiera conocieron a las dos personas afectadas”, agregó.

Asimismo, la “lavandera güera” destapó qué haría si un día se encuentra a la conductora de “Netas Divinas”: "La señora se subió al carro, y todo el mundo lo hace, como se los he dicho, para ganar seguidores, para buscar aplausos (…) La verdad es que, no me la he topado, el día que me la tope, con mucho gusto, Consuelo Duval, con muchísimo gusto, me encantará saludarte y me encantará verte de frente, porque a ti no te debo nada, ni a ti ni a nadie, entonces, lo que gustes hacer, lo hacemos y le entramos con mucho gusto, claro que sí, aquí hay con qué quererte”, sentenció.

Karla dijo que después de los comentarios de Duval, su percepción y la admiración que le tenía se acabó. Foto: Especial.

Por último, la esposa del también conocido como “Ameriquito Garza” destacó que en ningún momento se estaba refiriendo a enfrentarla a golpes, pues no es partidaria de la violencia.

“Y no me refiero a andar a golpes, esas cosas no las utilizo, no, no, y a golpes por qué, no me gusta a mí la violencia, para nada. Lo que ella quiera aclarar conmigo, que la verdad no tengo ni idea, porque ni ella, ni mucha gente se tenía que meter en ese tema, pero ella se quiso meter, cuando quiera platicar, podemos platicar, aunque no es un tema que le concierne, ni a ella ni a nadie”, finalizó.

ebecerril@am.com.mx