México.- Tita Bravo, ex suegra de Inés Gómez Mont, dio a conocer que su hijo, Javier Díaz, ya busca la manera de recuperar a sus cuatro hijos en común y librarlos de los problemas legales que enfrenta la presentadora de televisión, quien se encuentra desaparecida.

Y es que sobre Inés Gómez Mont y su actual esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, pesa una orden de aprehensión por delitos fiscales.

Sobre esto, Tita Bravo, madre de Javier Díaz, reveló que ya buscan pelear la custodia legal de los hijos de Javier Díaz, asegura que desde hace muchos años la conductora se negaba a que sus hijos convivieran con la familia de su ex pareja.

En un reciente encuentro entre Tita Bravo y la prensa, reveló todo lo que sabe al respecto de la disputa por la custodia legal.

Yo no soy abogada, no sé qué procede, pero lo que nos importa es ver a los niños, eso es lo que queremos y eso es lo que yo quiero para mi hijo porque ya la verdad son 7 años que ni a mi ex marido ni a mis hijas, ni toda la familia nos han permitido ver a los niños, entonces con esto la verdad no sé qué proceda”, comentó Tita Bravo.