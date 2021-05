Lorena de la Garza y Horacio Villalobos se suben al 'ring' y se insultan en Instagram

Ciudad de México.- Instagram fue el “ring” para la pelea entre Lorena de la Garza y Horacio Villalobos, quienes se dijeron de cosas porque la actriz reveló en “Venga la Alegría” que pensaba viajar a Estados Unidos a aplicarse la vacuna de COVID-19 y el conductor del programa de Tv Azteca le dijo que por su edad, ya mejor se esperara en México.

Lorena de la Garza nació el 28 de septiembre de 1974, por lo que tiene 47 años de edad y aún no es candidata para la aplicación de la vacuna antiCOVID-19, sin embargo, Horacio Villalobos utilizó su sarcasmo en contra de la actriz.

La intérprete de Nacasia en “La Hora Pico”, además llamó “viejo payaso ridículo” a Horacio Villalobos y agregó la famosa frase: “Ya siéntese señora”, preguntándose qué hacía en México, pues no tiene talento para aparecer en la televisión, ni como actor, ni como conductor.

Como decimos en México: ‘ya siéntese señora’. Usted no tiene nada que decir. Para empezar, usted no sabe ni siquiera la edad que tengo, no soy una niña, pero no estoy en edad de vacunarme, usted sí que es de la cuarta edad. Si no sabe, mejor cállese. Usted no sabe ni hablar, ni cantar, ni actuar, ni conducir, ¿Qué hace en México? Lo deberían de desterrar, no tiene nada de talento y no es una declaración homofóbica, es un viejo payaso ridículo”, dijo la actriz.

Obviamente el nieto del político y abogado mexicano Antonio I. Villalobos, siguió con todo en el “ring” y a través de Instagram le dijo que era una “desgracia” para el teatro. Precisamente Lorena de la Garza promociona actualmente en las redes sociales la obra “Ghost El Musical”.

Qué bueno que no te pierdes Venga la Alegría. ¿Te ofendiste por qué comenté que ya te tocaba la vacuna? Mi edad no es ningún problema, yo soy feliz con la edad que tengo (…), dijiste que no tenía ningún talento y para no tener ningún talento me ha ido bastante bien, por cierto, te he visto en el teatro y eres una desgracia, ojalá te prepararas más”, señaló.

Acusa Lorena Garza de ‘misógino’

El pleito continuó y después de que Horacio Villalobos se refiriera a Lorena de la Garza como una “desgracia” para el teatro en México, ella lo invitó a su obra, luego de decir que era un misógino.

Yo veo Venga la Alegría porque me gusta, pero no eres el único que participa ahí. Lo que creo de ti es que eres intelectualoide, cero talentoso y creo que tienes un rollo muy misógino. Respecto a mi talento, ven a la obra y vas a conocer la opinión del público que es la que cuenta, que tú todo criticas. Yo no me avergüenzo de mi edad solo que estás un poquito perdido, tú si eres muy señora y se te va la onda. Has basado tu carrera artística en criticar o lastimar a la gente; y eso no es de gente talentosa ni linda, eso es una payasada como tú. Ya siéntese señora”, expresó.