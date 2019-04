Los looks de las celebridades en Coachella 2019

California.- Este fin de semana se llevó a cabo el festival de música y artes Coachella, evento que reunió a varios músicos, celebridades y personalidades del entretenimiento y lucir sus mejors looks en el Empire Polo Club en Indio, California.

De acuerdo a información al portal de noticias Infobae, entre los asistentes, quien logró llamar la atención, fue Sofía Castro acompañada de su hermana Fernanda, hijas de Angélica Rivera, ex esposa del expresidente de México Enrique Peña Nieto.

El vestuario de Sofía que lució en el segundo día del festival en color negro con rojos y unos detalles de encaje, llamó la atención de otras celebridades como Irina Baeva, Olivia Peralda, Marisol González y Sofía Reyes.

Por su parte, Fernanda también le puso a su look un toque característico de Coachella, ya que usó un maquillaje acompañado de pedrería en su cara.

Otros artistas asistieron al festival

La actriz Michelle González acompañó a Sofía y Fernanda Castro luciendo un vestuario negro con adornos dorados y un sombrero negro, que presumió en su cuenta de Instagram.

El actor Alejandro Nones, que participó en la telenovela "Amar a muerte", también asistió al festival acompañado de sus amigos, incluido José María Torre.

Juan Pablo Jaramillo, el youtuber colombiano también asistió al festival luciendo un look en color blanco y transparente y lo presumió subiendo sus fotos a su cuenta de Twitter.

No podía faltar uno de los actores más queridos de México, el protagonista de "Club de Cuervos", Luis Gerardo Méndez, quien asistió en compañía de su amigo Julian.

Gigi Hadid también fue vista en el festival y su look también fue aplaudido ya que marcó una tendencia al usar un pantalón y top blanco acompañado de un colorido chaleco y accesorios en sus muñecas y cuellos.

Quien es conocida por siempre usar vestuarios únicos e inigualables en este festival, es Vanessa Hudgens, y en esta ocasión usó una falda y un top de encaje blanco con un sombrero café.

Los artistas que hicieron bailar en Coachella

J Balvin, Rosalía y Bad Bunny fueron algunos de los encargados que pusieron a bailar a todos los asistentes del festival, así como también estuvieron como invitados Mon Laferte, Javiera Mena, Sabrina Claudio, Tomasa del Real, Las Robertas, Chon, Ocho Ojos, Cola Bovy, Hurray for the Riff Raff y The Red Pears.