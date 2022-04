Lucía Méndez revela cómo fue la primera vez que tuvo intimidad con Luis Miguel

México.- Lucía Méndez se confesó con su paisano Pepillo Origel en su programa ‘Con Permiso’ donde habló de la relación que tuvo con Luis Miguel.

A pregunta insistente de Martha Figueroa, Lucía Méndez decidió hablar de aquella ocasión en que tuvo un encuentro con Micky en un conocido hotel.

Lucía Méndez en su juventud. Foto: Especial.

Además, ventaneó a Chayanne, pues también le propuso una noche romántica.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

A Luis Miguel lo conocí en Miami, me llegó en la madrugada con una botella de champagne. Primero me llegó Chayanne, diciéndome que era su súper fan, y yo le dije que estaba muy cansada, que se fuera a su cuarto, que era un bebé. Me volví a dormir y como a la media hora llega Micky”.

Lucía Méndez contó cómo fue que Luis Miguel llegó a seducirla.

“Lo veo todo dorado, tenía 17 años, con un smoking Armani, botella de champagne, abro la puerta y le digo: ‘Tengo que hablar con alguien, nadie me comprende, estoy harto y el hombre me conquistó”.

Lucía Méndez y Luis Miguel. Foto: Especial.

Lucía Méndez reveló que se dejó llevar por el calor de las copas, él la besó y ahí pasó todo.

Empiezo a tomar y me pongo una emborrachadísima (sic), solté el cuerpo y que me planta un beso. Todo sucede esa noche paisano (a Origel), me levantó y lo veo, y me voy muy enojada”.

Lucía Méndez. Foto: Especial.

Lucía bajó al lobby con sus compañeras Denisse de Kalafe y Dulce, a quienes les platicó y le aplaudieron.