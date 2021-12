Lucía Méndez revela que sí cantó para narcos

AM.- Tras la controversia que ha desatado el libro de la periodista Anabel Hernández: “Emma y las otras señoras del Narco”, varias actrices han sido cuestionadas sobre vínculos con el narco.

Lucía Méndez, es una de las actrices más famosas de la televisión, y en la década de los 70’s y 80’s se le llegó a vincular con narcotraficantes.

Fue en entrevista con "Ventaneando" en donde Méndez recordó todos estos momentos de su carrera pero además hizo una impactante confesión, asegurando que si bien nunca se relacionó sentimental con algún narcotraficante como la llegaron a señalar si cantó sin saberlo para uno de ellos.

Una vez salí al escenario y estaba todo un personaje ahí sentado del narcotráfico, muy importante, importantísimo y yo sentí que me desmayaba, que se me iba el aire pero afortunadamente no pasó nada", relató.

En este contexto ya en otras ocasiones fue cuestionada por la prensa sobre estas situaciones y se le preguntó sí en algún momento habría recibido regalos o joyas de delincuentes como les habría pasado a otras compañeras del medio, sin embargo lo negó categóricamente.

No a mí no me pasó, definitivamente y creo que le agradezco a la vida que no me haya pasado", señaló.