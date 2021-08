México.- El dueto de Río Roma no quita el dedo del renglón para que Luis Miguel grabe algunos de sus temas, por lo que esperan pronto poder dar la noticia.

El dueto integrado por Raúl y José Luis, estuvieron dando entrevistas a distintos medios, y platicaron sobre su interés porque 'El Sol' cante sus temas.

José Luis contó que es un sueño que Luis Miguel grabe algunos de los temas que tiene preparados para él, sin embargo saben que no es algo fácil de lograr pero están trabajando duro para poder conseguirlo.

Sin embargo, no quieren adelantarse hasta tener algo seguro, para que no se les 'cebe'.

Yo siempre he querido que nos grabe Luis Miguel, quién no, pero no podemos decir nada hasta que pase, claro que es un sueño, claro que tengo muchas canciones que me encantaría que pasara", contó el integrante de Río Roma.