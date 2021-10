España.- Luis Miguel tuvo una manera muy peculiar de decirle a Diego Boneta que le encantó su interpretación en “Luis Miguel La Serie” de Netflix. El cantante le dijo al actor: “¡Te la volaste!”.

De esta manera, Luis Miguel muestra su aprobación hacia el actor que en tres temporadas se transforma en ‘El Sol’, demostrando su gran capacidad actoral y vocal, pues además, Boneta canta él mismo los éxitos de Luismi.

Diego Boneta en una escena de la tercera temporada de "Luis Miguel La Serie"./ FOTO: Instagram

Fue el mismo Diego Boneta quien confirmó que el cantante está fascinado con su actuación en la serie, a través de una entrevista para Agencia Reforma, a su llegada a Madrid, España.

La última vez que lo vi (a Luis Miguel) me dijo 'te la volaste, te la volaste'. Fue increíble conocerlo y contar con él”, contó Diego Boneta sobre su encuentro.

El actor de 30 años fue afortunado de reunirse con el intérprete de “La Bikina” para poder hacer un mejor papel.

Normalmente, cuando uno hace una bioserie, es de gente que ya murió, pero en este caso pude estar cerca y absorber cosas de él, sobre todo para esta última temporada, porque fue a la edad a la que lo conocí", compartió Boneta.

En un adelanto que publicó Netflix del tráiler de la tercera temporada de “Luis Miguel La Serie”, se puede ver que la historia abarcará su colaboración con mariachi, su encuentro y romance con la cantante estadounidense Mariah Carey, su arresto y quiebra monetaria, y finalmente, la propuesta para hacer una serie de su vida y recuperar su estabilidad económica.

La tercera temporada de “Luis Miguel La Serie” será la final, y llegará a Netflix el próximo 28 de octubre, sin que se conozca cómo fue el romance entre el cantante y Aracely Arámbula, pues la actriz negó los derechos de su nombre a la compañía streaming.

Diego Boneta y Jade Ewen como Luis Miguel y Mariah Carey./ FOTO: Instagram

Le abre Luis Miguel más puertas

Diego Boneta sabe que a sus 30 años, aún le queda mucho camino por recorrer en cuanto a su trayectoria como actor, a pesar de que interpretar a Luis Miguel le ha brindado uno de sus mayores éxitos.

Me deja una sensación de alegría y orgullo inmenso. Nunca pensé que una serie en español me abriría más puertas que los proyectos de cine que ya había hecho en Estados Unidos", subrayó el actor.

Y es que en Hollywood, Diego Boneta destacó en las series estadounidenses “Pretty Little Liars”, “Scream Queens” y “Jane the Virgin”; mientras que en cine se le vio junto a Tom Cruise en “Rock of Ages” y junto a Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger en “Terminator: Dark Fate”.

El póster oficial de "Rock of Ages" con Tom Cruise y Diego Boneta./ FOTO: Especial

Se quita a Luismi ‘de encima’

Diego Boneta sabe que tras interpretar al ídolo musical, deberá quitarse ese perfil para que lo reconozcan en otro tipo de papeles en el cine y la televisión.

La única manera de equilibrar todo es elegir historias y personajes completamente diferentes a Luis Miguel, para no encasillarme".

Y así será, Boneta adelantó que tiene un papel en “El Padre de la Novia”, la nueva versión de la trama que protagonizaron Steve Martin y Diane Keaton en 1991.

Salgo como el novio, en un proyecto increíble, con Andy García y Gloria Estefan, dirigidos por Gary Alazraki. Es algo maravilloso y justamente es un personaje opuesto a lo que hice con Luis Miguel", finalizó Boneta.

Steve Martin y Diane Keaton en "El Padre de la Novia" en los 90./ FOTO: Especial

