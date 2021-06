VIDEO. Disfruto el escenario solo: Luis Miguel cuando rechazó entrar a Menudo

México.- En el pasado, Luis Miguel fue invitado a formar parte de la agrupación musical puertorriqueña, Menudo, pero no lo pensó y lo rechazó por un fuerte motivo, le gustaba y le gusta brillar por sí solo.

Fue retomado un video de 1992 en el que Luis Miguel le concede una entrevista a Susana Giménez, de la TV de Argentina, en donde habla de sus inicios en la música y de cuando lo invitaron a formar parte del grupo Menudo.

En esta charla, un “Sol de México” de apenas 22 años de edad le confiesa a Susana que él, junto con su equipo de representación artística no aceptaron y prefirió ser solista como lo es a hoy.

Ese grupo en un principio me ofrecieron el que participáramos, pero a mí no me gustaba la idea, me gusta la idea de estar solo, disfruto mucho el escenario solo, francamente no necesito estar con nadie, me gusta mucho estar solo”, respondió un Luis Miguel de 22 años de edad, en 1992.