Luis Miguel la serie 2: César Bordón comparte el proceso y final de Hugo López

CDMX.- César Bordón se convirtió en uno de los actores extranjeros más queridos en México, debido a su interpretación de Hugo López, en la serie “Luis Miguel”.

Según se cuenta en la historia, Hugo López fue el manager de Luis Miguel a partir de 1976, justo cuando los problemas entre Luis Miguel y su padre, Luisito Rey incrementaron.

Hugo López fue la mano derecha de LuisMi. Foto: Netflix

Fue su mano derecha, su guía, y un segundo padre, por lo que la relación entre ellos fue más allá del vínculo profesional. Hugo falleció víctima de cáncer en 1993, lo que quebró totalmente a Luis Miguel.

La despedida a Hugo López. FOTO: NETFLIX

César fue el encargado de prestar su cuerpo al argentino, y en entrevista, una vez que todos tomamos los pañuelos y secamos las lágrimas, platicó cómo vivió el proyecto y lo que trajo para su carrera.

Sin duda le hemos dado a este personaje algo muy emotivo; situando toda la sensibilidad en este vínculo de Micky y Hugo López. Muy alagado de todo lo que ha surgido, y muy orgulloso del producto que le estamos mostrando a cada quien”, dijo en entrevista vía zoom.

Hugo López desahuciado. FOTO: Netflix

Lo más difícil para un actor, es guardar sigilo frente a fenómenos importantes en su carrera, y para César, fue blindarse, en el caso de la segunda temporada, por un año.

Cuando se anunció que iba a salir la segunda temporada, yo dejé de dar entrevistas por un año, porque la presión era feroz, tanto de las redes como el periodismo que quieren saber algo...lo entiendo, me halaga, pero me puse a salvo de eso para evitar cualquier torpeza propia, y no cometer alguna indiscreción”.

César y Boneta compartieron una gran química. FOTO: NETFLIX

BONETA-BORDÓN: LA COMPLICIDAD

Si bien el guión sigue un rumbo, y más tratándose de la historia de una estrella de la música, cuyo libro biográfico da los detalles de sus vivencias, son los actores quienes atrapan con su carisma.

Tuve unos partners maravillosos como fue Diego (Boneta), con el cual tenemos la misma religión actoral, nos llevamos de maravilla, tenemos esa cosa de conectarnos, de estar en la escena, de mirarnos a los ojos de ir pensando una cosa. Fue interesante la construcción, y empezamos a jugar con todos eso (los guiños en la actuación)”.

La asociación fue más sólida gracias a la dirección de Humberto Hinojosa, que construyeron una de las producciones más exitosas.

Creo que es un producto acabado, que puede no gustarle a alguien, pero nos da orgullo y está muy bien. Yo lo disfruto de ver, y sabiendas de lo que sucede, es que es un producto muy disfrutable”.

La percepción de César sobre la figura de Luis Miguel, antes y después, obviamente es otra, pero no sólo eso, sino que encaja para realidades que vivimos a diario.

Una de las cosas que más me ha llamado la atención, es la torpeza que todos tenemos al juzgar a alguien, el porqué haces esto, lo otro, lo que yo llamo: ‘el dedito levantado’, ¿por qué hiciste tal cosa?, por qué no hiciste esto, creo que me ha dado una gran sensibilidad el artista en sí, me ha parecido muy audaz de su parte contarnos tan descarnadamente su vida, puesta arriba de un escritorio para que todos podamos saber algo que no se sabía y sin guardarse detalle”

Hugo y su esposa, en el momento de la verdad. FOTO: NETFLIX

Siento que se tenía que estar a la altura de eso para contarlo con delicadeza, con respeto, y creo que lo hemos hecho de una manera. Me quedo con la sensibilidad de no juzgar a otros, porque no sabemos la otra persona, el otro ser, porque circunstancias de su vida está pasando”.

Es imposible dejar pasar el tema de Luisito Rey, con quien Hugo tiene escenas fuertes en la primera temporada, lo que sin duda, todos queríamos saber cómo fluyó la energía.

Futbolísticamente creo que jugar con Messi debe ser fácil, actuar con Óscar Jaenada, es como naufragar en una balsa, es fácil, es bonito. En la primera temporada, que él no existió en la segunda había una cuestión muy clara que era un eje, que era Luis Miguel y los antagonistas, yo tenía una línea: la seriedad, el buen trato, la mirada, etc..y Luisito Rey tenía la opuesta”

“Tenemos un par de escenas en la primera temporada, hubo una muy emblemática del capítulo 6, que fue muy particular, porque éramos eso, los dos antagonistas, y que la gente consideraba como los fuertes de la historia, y cuando fuimos a grabar al set, estaba ¡repleto de gente que quería ver la escena!, entonces nos sacaban fotos, Diego, y en un momento dije: ¡gracias, pero déjenos hacer la escena (risas), la grabamos como tres o cuatro veces, pero una vez que terminamos, me la guardo para mi vida en general”.

NO SERÁ LA ÚLTIMA VEZ

César confesó que tras su participación en Luis Miguel, vendrá más trabajo para México. Por ahora, se mantiene ocupado en sus proyectos, uno de ellos, una serie en Buenos Aires.