CDMX.-El sentido competitivo de Micky amenaza la estabilidad de su familia. Así inicia el tercer episodio “Suave” que se enfoca en el celo profesional entre Cris Valdez (Cristian Castro) y Luis Miguel.

En los primeros minutos del episodio, se ve cómo la canción “No podrás” se encuentra en las primeras posiciones de audiencia; lo que enoja a Luis Miguel.

También, una rivalidad por el amor de una chica Garibaldi, y hasta de guitarristas como Kiko Cibrián, quien también produjo las canciones de Micky.

El encontronazo se dio en el Festival Viña del Mar (Chile) en 1994, justo cuando ambos compartieron escenario y según se sabe, causó un distanciamiento entre Kiko y Micky.

Tiempo atrás, según entrevistas con Cristian Castro, tuvieron un desencuentro, pues ambos cortejaron a Daisy Fuentes, con quien Micky tuvo una relación después.

Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que probara salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”, platicó Cristian.

Quien tendría que estar molesto debería ser yo, pero es él quien se hace el ofendido con esto... He ido a sus shows y siempre me hacía pasar, pero yo siento el cambio de energía y me pone triste. Siempre va a tener el mismo lugar dentro de mi corazón, nunca va a cambiar, y espero que él lo considere”, comentó.