Estados Unidos.- Diego Boneta está listo para 'sacudirse' a Micky, pues tras el inminente final de "Luis Miguel, la serie", de Netflix, ya se prepara para su nuevo proyecto, el cual lo llevará hasta Hollywood.

El próximo 28 de octubre se estrena a través de la señal de Netflix la tercera y última temporada de "Luis Miguel, la serie", protagonizada por Diego Boneta, quien en en la conclusión de esta producción estará acompañado de Jade Ewen, quien interpretará a Mariah Carey, Sebastián Zurita como Alex Gallego Basteri, además de los actores Plutarco Haza, Alejandra Ambrosi, Miguel Rodarte y Mauricio Abad.

La tercera y última temporada de 'Luis Miguel, la serie' se estrena el 28 de octubre. Foto: Instagram

Cambia Netflix por Paramount Plus

El nuevo proyecto de Diego Boneta se trata "At Midnight", película original de Paramount Plus que será dirigida por Jonah Feingold, aunque no se han revelado los demás miembros del elenco que participarán.

La comedia romántica está programada para comenzar la producción en enero y tiene fecha de estreno para 2022; trata sobre dos personas que han tomado la decisión "segura" de no enamorarse, según información de portal de Variety.

En la historia, Alejandro vive una vida predecible que va de acuerdo con su plan bien pensado y Grace es una estrella de cine en ascenso con un novio famoso pero poco confiable, pero todo cambia cuando el destino los une.

"At Midnight" es una historia original de Giovanni Porta, escrita además por Maria Hinojos y Feingold. En esta película, Diego Boneta además incursiona en el área de producción, gracias a Three Amigos, su casa productora.

En 2012, Diego Boneta protagonizó la película musical 'Rock of Ages' junto a Tom Cruise y Alec Baldwin. Foto: Especial

Diego Boneta no es ajeno a Hollywood

Esta no será la primera vez de Diego Boneta en Hollywood, pues hace casi una década interpretó al protagonista juvenil de la película "Rock of Ages", en la que compartió créditos con actores consolidados de la pantalla grande como Tom Cruise, Alec Baldwin y Paul Giamatti.

