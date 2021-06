Luis Miguel sanitiza a sus mujeres para evitar el Covid-19, pues no se vacunará

México.- Luis Miguel decidió aislarse en una lujosa suite de hotel de Acapulco para evitar contagiarse de Covid-19, pues tampoco le interesa vacunarse, ya que cree que incluye un chip.

Y para evitar un contagio, Luis Miguel sanitiza y manda hacerse la prueba a las mujeres con las que sale desde que inició la pandemia del Coronavirus.

La revista TvNotas publicó este martes que a lo que más le teme el “Sol de México” es a perder la voz que le ha dado fama internacional.

Un amigo cercano al cantante contó que además de su rompimiento con la bailarina y corista Mollie Gould, el intérprete de “Decídete” y “Directo al corazón”, el cantante pasa un mal momento debido a que el Covid-19 no le permite hacer una vida normal.

El amigo del “Sol” contó que este se la pasa encerrado en su suite y de vez en cuando asiste al bar del mismo hotel cuando casi no hay nadie, donde se le ha visto sin cubrebocas en compañía de una mujer que lo ha visitado un par de veces, pero que antes se somete a una prueba de antígenos para confirmar que no es negativo al mortal virus.

Cada vez que viene, los de seguridad de Luis Miguel contratan a gente de una empresa que hace pruebas de antígenos, y esta mujer no puede pasar a la suite de él si antes no se hace la prueba para confirmar que es negativa y que no hay riesgo de que lo pueda contagiar”, contó el amigo de Luis Miguel.