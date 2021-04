Luisito Rey era más encantador, pero más cab…. que en la serie: Andrés García

México.- Luisito Rey era mucho más encantador, pero también más cab… que como lo muestran en “Luis Miguel La serie”, segunda temporada, asegura el actor y productor Andrés García, quien convivió con él muchos años.

En entrevista con Yordi Rosado, desde su casa de Acapulco, Guerrero, Andrés García dio su opinión sobre la bioserie de Luis Miguel, en la que también lo incluyeron a él.

Pero antes aclaró que al “Sol de México” lo quiere como a un hijo, al igual que a Roberto Palazuelos.

Del primero que habló fue de Luisito Rey, de quien dijo, se quedaron cortos en “Luis Miguel, la serie”, pues era peor que en la ficción.

Lo que sí aplaudió el papá de Leonardo García fue a la persona que lo representó en la primera temporada de la bioserie de Luis Miguel, aunque dijo que podría dar más, pero seguramente el productor no lo dejó explayarse.

Sobre la desaparición y muerte de Marcela Basteri, el actor no quiso hablar, por respeto y porque es doloroso para Luis Miguel.

Andrés García, quien no sólo fue amigo cercano de Luisito Rey y su familia, sino que los ayudó a consolidarse en México, cuenta que era tanta su afinidad con Luis Miguel que el cantante llegó a pensar que él era su verdadero padre.

Aclaró que él fue el primero que supo del talento que poseía “El Sol”.

Una vez me preguntó muy en serio, me dijo muy serio a solas: ‘oye pa’ ¿no será que yo soy hijo tuyo y no de mi papá? Yo no me parezco a mi papá, me parezco más a ti’”, recordó Andrés.