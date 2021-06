Parece un brochazo: Lupillo Rivera explica que su hijo L’rey eligió su nuevo tatuaje

México.- Lupillo Rivera explicó que el diseño del tatuaje que se hizo para borrar el de Belinda en realidad se lo sugirió su hijo menor, L’rey, quien se lo pintó con un marcador, y así tal cual, quedó.

Se trata de un tatuaje en forma de brochazo, el cual fue muy criticado, pues sus seguidores esperaban algo más artístico, algunos sugirieron una pantera o un león.

L’rey traía un marcador y le dije: ‘¿cómo me quitarías tú este tatuaje? Y me lo empezó a pintar y así como él me lo pintó, así quedó, quitado”, explicó Lupillo Rivera en Instagram.

El llamado “Toro del Corrido” tenía tres importantes motivos para quitarse de su brazo el rostro de Belinda, el primero que la cantante se comprometió con Christian Nodal; segundo, que él quiso darle su lugar a su prometida, Giselle Soto, y tercero, que su hijo se lo sugirió y hasta dibujó.

Y aunque aceptó que dio su palabra de que se lo quitaría sólo si Belinda se lo pedía, explicó que lo hace por respeto y amor a Giselle, con quien está comprometido.

Al final del clip en el que compartió el cierre de su ciclo con la intérprete de “Ángel”, con la que vivió un intenso romance de cinco meses, el hermano de Jenni Rivera agradeció el apoyo de sus 1.3 millones de seguidores en Instagram.

El mismo mensaje se lo mandó a los que lo critican, pero que no dejan de seguirlo.

A partir de que Lupillo Rivera compartió el resultado de su nuevo tatuaje, con el que cubrió el rostro de Belinda, internautas comenzaron a criticar el diseño.

Algunos señalan que es una mancha y otros le recuerdan que Belinda sigue tatuada debajo de ese “brochazo o mancha”, como llaman al nuevo trabajo.

Lupe, sé serio mijo, yo hasta apagué el TV para ver tu video y me sales con ese brochazo”, “Brother, no me agrada el diseño, ¿es una mancha negra?”, “Le hubiera puesto nomás un antifaz”, “No me gustó”, “Pensé realmente que de verdad sería un trabajo fregón y todo quedó en una vil mancha”, “Te hubieras hecho una pantera negra”, le escribieron internautas.