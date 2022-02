Estados Unidos.- El nombre de Chiquis Rivera ya es sinónimo de polémica y es que cuando no es por su separación de Lorenzo Méndez, los pleitos familiares, la herencia de su madre o las revelaciones que hace en su libro.

Pero esta vez causó alboroto en redes sociales al publicar un par de imágenes en las que de plano se despojó de toda la ropa para zambullirse en su piscina, aprovechando que los días fríos quedaron atrás.

Chiquis Rivera compartió en sus redes sociales lo bien que la está pasando. Foto: Instagram

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Jenni Rivera publicó dos fotografías, en una de ellas aparece en su alberca junto a sus tiernas mascotas, y en la otra está ella sola sosteniendo su bebida en taza, pero lo que llama la atención es que no trae puesto ni un traje de baño.

Chiquis Rivera solo escribió junto a las imágenes "GOD-Morning! -grateful".

Como era de esperarse, la cantante recibió muchos piropos y hasta la comediante Liliana Arriaga, conocida como 'La Chupitos', reaccionó con el emoji que tiene los ojos de corazón.

"La más hermosa", "Chulada", "Te amo", "Mi reina hermosa", fueron algunos de los mensajes que le escribieron a Chiquis.

Sin embargo, la intérprete de temas como "La malquerida" y "Vas a volver" también recibió algunos regaños a través de la red social.

"Tapateee Yaneiiiii! pos que es esoooo?", le escribió el presentador de televisión Don Cheto.

Pero el mensaje que más llamó la atención fue el de su tío Lupillo Rivera, quien le escribió: "CHIKIS….what are you doing!?" (¿¡Qué estás haciendo!?)

El comentario de Lupillo logró más de mil 500 me gusta, pero también muchos lo criticaron y señalaron que no fuera 'metiche'.

Actualmente Chiquis Rivera promociona su libro “Invencible”, en el que narra momentos difíciles de su vida, entre ellos, su matrimonio con Lorenzo Méndez, pues reveló que el cantante incluso llegó a la violencia física, pues la agarró del cuello y le escupió en el rostro.

