Lupillo Rivera y su esposa se encuentran a la ex del cantante en gala

México.- Lupillo Rivera acudió a los Premios de la Radio 2021 acompañado de su esposa, Giselle Soto, donde se encontraron con su ex y madre de dos de sus hijos, Mayeli Alonso.

El cantante arrasó en los premios gracias a su interpretación de “Grandes ligas” junto al rapero Santa Fe Klan, pero además de esto, también se llevó una sorpresa al reencontrarse con su ex esposa Mayeli Alonso.

“El Toro del Corrido”, como se le conoce a Lupillo Rivera, caminó por la alfombra roja junto a su esposa, pero mientras ellos posaban para los camarógrafos, Mayeli compartía fotografías en su Instagram personal, con lo que comprobó que se encontraba en el mismo sitio que Lupillo.

Aunque no hubo algún contacto entre los artistas, Lupillo sí reveló detalles de su relación ante las cámaras, pues aseguró que ya planean tener un bebé para formar su propia familia.

Lupillo cantó "Grandes ligas” junto al rapero Santa Fe Klan

La relación entre Mayeli Alonso y Lupillo Rivera

Hace algunos meses, Lupillo Rivera “explotó” contra su ex esposa Mayeli Alonso luego de qué la acusó de exponer a sus hijos en una fiesta dura en la que la pareja de Mayeli, Alfonso Ponce se bajó los pantalones y le realizó un supuesto striptease delante de los dos menores.

A través de historias de Instagram, Lupillo compartió un video donde se le ve saliendo de una estación de policía en Estados Unidos asegurando que él solo busca proteger a sus hijos luego del polémico video que protagonizó Alfonso Ponce.

Aquí saliendo de lo que tenemos que hacer, correctos para proteger a nuestros hijos. Caiga quien caiga, ahí les voy porque está cabrón el pinche pedo”, dijo Lupillo Rivera.

Lupillo Rivera no mantiene buena relación con Mayeli

En ese entonces aseguró que no hay excusas para ese tipo de actos y que a pesar de no desearle el mal a ninguna persona, eso no se debe hacer delante los menores mucho menos de sus hijos Lupita y LRey.

