Lyn May recuerda su primer cirugía y la razón por la que se la hizo

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Lyn May reveló la razón por la que se hizo tantas cirugías estéticas en la cara.

Durante una entrevista para Imagen Entretenimiento, la actriz contó sobre su vida antes de entrar al mundo del espectáculo, donde mencionó que fue víctima del maltrato familiar, así como depor parte de un hombre que le prometió llevarla a conocer la Ciudad de México.

Así mismo, mencionó que cuando estaba en la Ciudad de México, ya en el mundo de la farándula, una mujer la convenció de inyectarse aceite, pues le decía que se parecería a María Félix.

'Te vas a parecer a María Félix', me dijo y me inyectó según ella colágeno, ahora yo ya conozco el colágeno y eso que me puso era aceite… Nada más me inflamó, se me veían más grandes los pómulos, pero con los meses se te van haciendo bolitas y se va cayendo, ahí hay problemas”, informó.