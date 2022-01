Madonna reveló que quiere repetir el beso que le dio a Britney Spears

Estados Unidos.- Después de que Britney Spears pudo librarse de la tutela que su padre, Jamie Spears, mantuvo sobre ella a lo largo de 13 años, la cantante se ha mantenido muy activa en redes sociales y no pierde oportunidad para compartir su felicidad con todos sus seguidores.

Se sabe que la intérprete de “Work bitch” aún está en planeación de su nueva etapa profesional, pero en días recientes compartió un video donde asegura estar muy enferma y pide a los paparazzi la dejen en paz.

Britney Spears se encuentra planeando su regreso triunfal. Foto: Especial.

Pero ahora fue la cantante Madonna quien sorprendió a todos tras animar a Britney a regresar a los escenarios, pero no sola sino junto a ella.

La tremenda revelación la hizo durante un Live Instagram, en el que la proclamada “Reina del Pop” respondió una serie de preguntas que le hicieron sus seguidores, entre ellas llamó la atención una en específico, pues tenía que ver con la posibilidad que existe acerca de planear llevar a cabo una gira mundial. Pero la respuesta que lanzó dejó boquiabiertos a todos, pues para su sorpresa contestó:

"¡Demonios sí! ¡Estadio, baby! Yo y Britney, ¿qué dices de eso?", lanzó la propuesta la intérprete de “Don’t cry for me Argentina”, por lo que de inmediato una ola de emojis y comentarios de celebración y aprobación por parte de sus fans no se hicieron esperar y aparecieron de inmediato en el live para apoyar la moción y apoyar lo que podría ser un gran negocio en la industria del entretenimiento.

No sé si ella esté interesada, pero sería realmente genial. Podríamos incluso recrear el (beso) original”, reveló Madonna.

Añadió esto al hacer referencia al momento icónico que ambas superestrellas protagonizaron en el año 2003, junto a Christina Aguilera, durante su presentación en vivo en los MTV Video Music Awards.

Aquella ocasión, las dos estrellas más importantes de la escena pop en aquel momento, Britney Spears y Christina Aguilera, intercambiaron un beso en la boca con la llamada “Reina del Pop” ante la sorpresa del público.

Pero lamentablemente tras el primer beso a Britney, la cámara se viró sobre su pareja de aquel entonces, Justin Timberlake, para captar su impresión, y cuando regresó la toma al escenario casi no se vio el segundo beso que le dio a Christina Aguilera, por lo que el beso con Britney quedó más marcado para la historia de los Video Music Awards.

Madonna quiere volver a subirse al escenario con Britney. Foto: Especial.

Como se mencionó anteriormente, otra versión del famoso beso que Madonna le plantó a la “Princesa del pop” fue en el sentido de que más llamó la atención debido a que se alargó unos segundos porque su novio de aquel tiempo, se encontraba entre las butacas y se mostró incómodo por la situación.

Sea cual sea la versión real, toda la expectación que se cierne sobre Madonna acerca de su siguiente paso profesional y si se logra de la mano de Britney Spears, sería un gran regreso de la intérprete de “Toxic” y por la puerta grande.

