México.- Danna Paola sorprendió con un sexy atuendo para el video de su nuevo sencillo “Kaprichosa”, y entre sus fans, destacó la actriz de Hollywood, Eiza González; quien no dudó en expresar su admiración por la cantante.



Danna y Eiza, quienes iniciaron sus carreras en Televisa, son buenas amigas y constantemente comparten la mutua admiración al trabajo de la otra. En palabras de Danna, la actriz de la película “Baby Driver” es un ejemplo del poder y talento latino en la industria cinematográfica.



En esta ocasión, Eiza destacó el sexy atuendo negro con un tipo de vestido drapeado cubierto de cristales que Danna eligió para bailar al ritmo de “Kaprichosa”.

La cantante de “Oye Pablo”, también ha felicitado a Eiza y celebrado sus éxitos. En mayo de este año, Danna felicitó a la actriz por ser incluida en el top de las estrellas más taquilleras.

Además, ha asegurado en varias entrevistas que le encantaría colaborar con Eiza, pues representa una gran inspiración y orgullo para ella.



Me hace sentir tan orgullosa todo lo que está logrando y ver justo que está en la misma de 'yo estoy haciendo mis cosas, no me metan con nadie'. Ojalá hagamos algo juntas, me encantaría" expresó Danna Paola.