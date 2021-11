Mariah Carey prepara serie autobiográfica con su versión sobre Luis Miguel

Estados Unidos.- El año pasado Mariah Carey publicó un libro de memorias, y tal fue el éxito que ahora ya está pensando en convertir el escrito en una miniserie de ocho episodios, con la ayuda de su amigo Lee Daniels.

Fue durante una entrevista para la emisora Z100, donde la diva de la música pop reveló la emocionante noticia, y adelantó que lo más probable es que opte por la pantalla pequeña para la adaptación de su autobiografía

Aunque "Broadway también es genial, solo quiero hacer algo", reconoció, pues parece que, en su momento, incluso se planteó utilizarla como base para un musical.

Este proyecto estaría bajo la pluma de Lee Daniels, un prestigiado guionista que ha trabajado en exitosas películas como “Monster's Ball” y “Precious”, que es amigo de la cantante de 52 años, con quien coincidió para llevar su vida a la pantalla.

En el libro llamado “The Meaning of Mariah Carey”, se aborda cómo Mariah se muestra abierta y muy sincera acerca de contar su vida, detallando incluso la violencia y los abusos de los que fue testigo en su niñez, y adelantó que cualquiera historia que inspire debería ser "descarnada, sucia, hermosa, especular y real".

Cuando escribí sobre la Navidad, me dije: 'Oh, espera, no quiero deprimir a la gente', porque parecían cosas deprimentes que habían pasado. Pero esa es la razón que me motivó a ir realmente hasta el final en cada Navidad, cada año. Sólo quiero que mis hijos se lo pasen lo mejor posible y, sinceramente, gran parte es para mí", aseguró.