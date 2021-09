¿Mariana Seoane ingresa a Only Fans?

Ciudad de México.- Radiante y llena de vida es como llega Mariana Seoane a sus 45 años, y lo quiso compartir con sus seguidores a quienes consintió con una sexi y muy candente sesión fotográfica, donde lució sensual figura en poses sugestivas.

A su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, la intérprete de “Me equivoqué” fue interceptada por un puñado de reporteros a quienes confesó las verdaderas razones por las que accedió a explotar su sensualidad y en esa sesión, de la cual irá dando probaditas a sus fans, paulatinamente.

Son unas fotos que hice con Enrique Covarrubias que es un gran fotógrafo, íntimo amigo, me tomó fotos para mí, que iré sacando. Quería hacer unas fotos súper sexies a mis 45 años que estoy mejor que a los 27 que me hice las de Extremo, me parece que sí”, comparó la actriz con aquella publicación que salió hace 18 años.

Los periodistas no perdieron oportunidad para cuestionarla acerca de su incursión en OnlyFans y a pregunta expresa sobre si explotará su atractivo físico en la popular plataforma de contenidos eróticos, respondió:“No, para nada”, contundentemente.

También “La niña buena” se tomó su tiempo para compartirle a la prensa presente que recientemente logró realizar uno de sus objetivos anhelados dentro del medio artístico, ya que durante su paso por la industria músical pudo alternar con la emblemática agrupación mexicana Los ángeles azules en el escenario en Estados Unidos.

Para mí ha sido un logro haber cantado con Los ángeles azules en su gira, creo que la nota más importante es esta, porque tanto se había dicho, tanto me preguntaban que cuándo iba a hacer algo con ellos, ya estuve en su escenario en Houston y en San Antonio, me fue increíble y ya tengo asegurada la colaboración”, dijo Seoane, quien no ha grabado con la banda de Iztapalapa, pero prometió que será un tema inédito: “Todavía no, pero ya dimos un paso importante, vamos a hacer algo nuevo”, contó.