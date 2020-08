Maribel Guardia modela sexy atuendo de dos piezas y presume su marcada cinturita

México.- La bella y carismática Maribel Guardia no para de compartir fotografías en las que muestra que a sus 61 años luce mejor que de 20, como una donde modela un outfit azul de dos piezas con el que remarcó sus atributos y mostró lo bien trabajada que tiene su cintura.

La sensual costarricense compartió una fotografía en la que luce sensual y fresca con sus 5.6 millones de seguidores en Instagram. En la imagen, Maribel Guardia posa en un jardín luciendo un atuendo en color azul con estampado de lunares rosas de dos piezas, es un top anudado y una falda, la cual se levanta al tiempo que sonríe.

Dale a cada día la posibilidad de ser el mejor de tu vida. Nunca dejes de soñar”, escribió la actriz y conductora al lado de la foto.

No cabe duda que con cada fotografía que comparte, Maribel Guardia se gana el corazón de más admiradores, pues es considerada una de las mujeres más hermosas, carismáticas e inteligentes del medio del espectáculo.

A la fotografía reaccionaron sus amigas Yanet García y Karla Gómez, pero también sus fans, quienes siempre le recuerdan lo bella que es por fuera, pero también por dentro.

Buenos días, feliz día... saludos desde Veracruz, ojalá me saludes”, “Uh, qué elegancia mi vida hermosa. Este vestido es muy hermoso, un beso reina”, “Diosa, tu belleza siempre inspira”, “Siempre es un placer admirar su belleza”, le escribieron sus fans.

Maribel Guardia sufre accidente cuando salía de ‘Hoy’

Hace dos días, cuando la espectacular conductora Maribel Guardia salía de las instalaciones de Televisa San Ángel, a donde acudió para participar en ‘Hoy’, al lado de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, tuvo un accidente que no pasó a mayores en su camioneta.

Y es que la ex esposa de Joan Sebastian no midió bien y rompió una de las plumas del estacionamiento de la televisora, el cual no pasó a mayores, pero el momento fue captado por la prensa que esperaba afuera.

Al final, los guardias de seguridad le ayudaron a la también actriz y todo quedó en un susto.