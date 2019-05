Maribel Guardia se muestra sin gota de maquillaje ¡te impactará!

CDMX.- La cantante y actriz Maribel Guardia, acostumbrada a posar impecable ante las cámaras, ahora lo hizo sin una gota de maquillaje.

La costarricense luce una tersa piel y la belleza de sus ojos al natural se puede apreciar a detalle.

Te ves bella sin maquillaje, cuando te maquillas te pones demasiado”, “Hola angelito hermoso, como siempre, muy hermosa, ten bonitos días”, le escribieron fans.

Ya a bordo del avión, en el video, la mamá de Julián Figueroa, también hijo del fallecido Joan Sebastian, trae el pelo suelto y una gorra negra, saluda e indica que su avión están despegando, al tiempo que manda un beso.

¿A quién le salva la vida Maribel Guardia?

En abril pasado, la actriz Maribel Guardia le dio el “sí” a un fan, a cambio de que no se quitara la vida.

La ex señorita Costa Rica prefirió no averiguar si era verdad o no y le respondió.

Se convirtió en su esposa virtual a través de las redes sociales, en las que le escribió “esposo mío”.