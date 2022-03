México.- Yanet García confesó hace unos días en redes sociales que a días de terminar su relación con Lewis Howes, él inició un romance con la actriz Martha Higareda, a la que acusó de infiel, pero la actriz le respondió con todo a la "Chica del clima”.

En una dinámica donde una seguidora le compartió que acaba de romper con su ex y a los pocos días ya salía con alguien más, Yanet García le respondió y le contó que pasó por lo mismo con Lewis Howes, quien a las dos semanas ya andaba en Tulum con la actriz Martha Higareda.

Te entiendo perfectamente, me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha (Higareda)”, escribió la ex Chica del clima.