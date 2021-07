¿Recuerdas a Yanet García, la chica del clima? Martha Higareda se quedó con su novio

México.- Martha Higareda fue captada muy pegadita a Lewis Howes, coach y empresario, quien fue pareja de Yanet García, la “chica del clima” en el programa “Hoy”, por tres años.

El ex de Yanet García fue captado muy cerca de Martha Higareda en un evento en Las Vegas, al que fueron invitados por Justin Wren, activista y peleador de artes marciales.

En la fotografía compartida por Justin en redes sociales se ve cómo Lewis abraza a Higareda de una forma comprometedora. Incluso ella compartió otra en la que se puede ver la intención de “gritar a los cuatro vientos” su nuevo amor.

Lewis Howes nació en Ohio, se convirtió en un atleta profesional, jugó fútbol americano y handball.

Además es empresario, escritor y coach inspiracional. Se dio a conocer en México como el novio de la entonces “Chica del clima” cuando, por sorpresa, apareció en el programa “Hoy”, en una caja de regalo el 14 de noviembre de 2019, en el cumpleaños de Yanet.

Su nueva pareja, la mexicana Martha Higareda, se casó con el actor estadounidense, Cory Brusseau, en mayo del 2016, en Hawaii, pero se divorciaron en 2019.

Yanet García, quien borró todas sus fotos con Lewis Howes de sus redes sociales, terminó con él cuando le dio elegir entre su canal de OnlyFans o él y ella no lo dudó y no hizo nada por mantener su relación.

Omg, ¿ya no anda con Yanet? Apenas me entero”, “Le gustan las mexicanas”, “Omg, no sabía que habían terminado”, “¿A poco ya terminaron”, “¿Qué no Yanet se salió del programa Hoy para irse con él a N.Y? Ya me perdí”, reaccionaron seguidores.