México.- La reciente salida de William Valdés de "MasterChef Celebrity" lo llevó a confesar en entrevista con Matilde Obregón, que sufrió xenofobia de parte del chef Adrián Herrera.

Inclusive el conductor de “Venga la Alegría” reveló que se hizo de insultos contra el chef Herrera, aunque TV Azteca censuró este momento por respeto a los televidentes, los participantes y los demás jueces.

William Valdés tiene 27 años, además de conductor, es actor y cantante./ FOTO: Instagram

La expulsión de William Valdés de “MasterChef Celebrity” además fue muy comentada en las redes sociales porque no pudo ocultar su molestia debido a las críticas del chef Herrera, así como de sus colegas: Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Fernando Stovell.

También lee: Arath de la Torre manda a terapia a sus hijos tras amenazas por polémica con Voladores de Papantla

Sin embargo, Valdés le dijo a Obregón que desde un principio sintió “mala onda” del chef Herrera por el simple hecho de ser cubano.

Siempre me tiró mala onda, no sé por qué (...) Los primeros días de grabaciones estábamos todos afuera y el chef Herrera andaba con su cámara y le digo: 'qué cool tu cámara' y se voltea, pero bien en serio -estaba La Choco, Laura Zapata-,y me dice: '¿Y tú quién eres?, ah eres el cubanito, celebridad aquí en este país tú no eres, este país de es de mexicanos'", contó el joven.

Ni Valdés, ni La Choco ni la misma Laura Zapata, conocida por su explosivo carácter, supieron qué responderle al chef Herrera.

Definitivamente no fue broma porque no estábamos en el programa grabando, fue fuera del foro. Siempre noté una mala onda de él, en la forma en la que me decía las cosas", refirió.

También lee: Maribel Guardia revela angustiante secuela de COVID que casi le cuesta su carrera

No se aguanta insulto

El también cantante de 27 años recordó cuando en una ocasión no aguantó los malos tratos y hasta insultó al chef Herrera, le dijo "chinga tu madre", aunque esta escena no fue transmitida por TV Azteca.

La verdad no concordaba, las cosas que me decía a mí y luego trataba a la Bebeshita tan lindo y ella no es tan buena cocinera -lo sabe, yo la quiero mucho, pero es la realidad-, entonces noté que él con ciertas mujeres era más cool, y luego pasaba yo y era como: '¿qué está pasando?'. El chef Herrera es tal y como es en cámara, así es su personalidad, no es un personaje es así, o sea, es mamón", añadió.

También lee: Romina Marcos, la hija de Niurka, a favor de los cuerpos reales

Sergio Sepúlveda, Flor Rubio, William Valdés, Anette Cuburu, Patricio Borghetti y Roger González en "Venga la Alegría"./ FOTO: Instagram

Cabe destacar que el chef Adrián Herrera estudió cocina de forma autodidacta en Monterrey en su casa. En 2005 abrió su primer restaurante, “La Fonda San Francisco”, especializado en cocina mexicana regional, pero con su propio estilo.

Actualmente es el chef de su restaurante “Chef Herrera” que desde 2012 ofrece cocina mexicana contemporánea, con toques de cocina oriental.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos