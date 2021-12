México.- Paty Navidad, una de las finalistas de MasterChef Celebrity, reveló los motivos por los que estuvo ‘desaparecida’ varios años de los escenarios y la televisión.

La noche de este viernes se transmitirá la final de MasterChef Celebrity, en la que Paty Navidad, Stephanie Salas, Germán Montero y el guanajuatense Paco Chacón buscarán coronarse como el mejor cocinero.

Los cuatro finalistas se enfrentarán en tres rondas durante el programa conducido por Rebecca De Alba y en el que los chefs Betty Vázquez, Adrián Herrera Díaz y José Ramón Castillo analizarán los platillos de cada uno para elegir al ganador, quien se llevará millón y medio de pesos.

Paty Navidad es una de las finalistas del reality MasterChef Celebrity. Foto: Instagram

Paty Navidad estuvo como invitada al programa de “Ventaneando” donde contó parte de su experiencia al participar en MasterChef Celebrity, oportunidad de la que está muy agradecida pues fue una puerta para volver a conectar con su público.

“Yo ya me siento ganadora desde que entré”, aseguró Navidad.

La actriz fue cuestionada por Pati Chapoy sobre la razón de esta especie de retiro de los escenarios.

No sé, no fue decisión mía, me la he pasado haciendo casting todos estos años, tocando puertas y pues no se abrían”, contó.

Para Paty Navidad el ser invitada a participar en el reality culinario de TV Azteca fue una puerta que Dios le abrió, por lo que está muy agradecida.

“Para mí esta es una puerta que está abriendo Dios, yo estoy sumamente agradecida con TV Azteca, con la producción que me hizo la invitación, que se me está dando esta oportunidad que para mí es valiosísima volver a retomar los escenarios y contactar con el público que tanto extrañaba, que no fue porque yo quisiera este retiro”, agregó.

La protagonista de telenovelas en Televisa como “Zacatillo” o “Una familia con suerte”, realizó su último trabajo con esa televisora en 2018, en “Por amar sin ley”, tras lo cual ya no tuvo oportunidades, pese a que ella las pidió por lo que incluso le preguntaron si había sido vetada.

“No lo sé porque yo fui y pregunté, yo soy frontal, son una persona muy honesta, fui y pregunté si había algún problema, algún veto, pues que yo era una persona que estaba acostumbrada a dar la cara y pues me dijeron que no... pero no me dieron trabajo”, contó.

Sin embargo, esto es algo que a Paty Navidad no le preocupa, pues asegura que no carga con rencores y está acostumbrada a trabajar y ser profesional, como desde hace aproximadamente 30 años de carrera.

La final de MasterChef Celebrity 2021 se transmitirá la noche de este viernes 17 de diciembre a las 7:30 de la noche por Azteca Uno.

Todos los demás participantes que ya han sido eliminados estarán invitados a esta final, pues desde el balcón estarán apoyando a sus compañeros Laura Flores, Aristeo Cázares, Tony Balardi, Laura Zapata, José Joel, Aída Cuevas, Mauricio Islas, Alicia Machado, Matilde Obregón, David Salomón, Daniela Alexis "Bebeshita", Jorge Aravena, Jimena Pérez "La Choco", Javier Vázquez, Dalú y William Valdés.

