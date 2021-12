Masterchef Celebrity: El árbitro guanajuatense Paco Chacón lo dará todo en la final

AM.- El árbitro guanajuatense Paco Chacón es uno de los cuatro finalistas de Masterchef Celebrity y este viernes dará todo su esfuerzo por coronarse como el ganador del reality de Tv Azteca.

Durante la semifinal del pasado viernes 10 de diciembre, cada una de las celebridades externó sus sentimientos y se dijeron agradecidos por vivir la experiencia, que definitivamente, cambió sus vidas.

Vía telefónica, Paco Chacón dijo a AM, que el programa fue una especie de catarsis personal, y que lo llevó a explotar el talento culinario que tanto disfruta ejercer.

Estoy muy contento, pero sobre todo muy agradecido con Azteca, con el proyecto de Masterchef, que ha sido algo inigualable en mi vida; me dediqué al tema de la locución, el deporte, pero el tema de la cocinada (no lo había explorado). Ha cambiado mi vida afortunadamente para bien, y es increíble cómo la cocina te transforma y te lleva a otros lugares, sobre todo en el tema emocional”, dijo.

En Masterchef Celebrity hubo de todo: risas, llanto, recuerdos y sobre todo, mostró cómo son los famosos en el tema culinario.

El momento más conmovedor para mí, fue sin duda el segundo o tercer programa, donde nos pidieron hacer un embutido, un chorizo y yo venía de un problema pues familiar, digamos fuerte, y que en las primeras cocinadas no me había dejado expresarme, y a partir de que se arregló, todo empezó a fluir y sin duda se transmite en lo que cocinas”, reveló el de Irapuato.

Paco hizo gran amistad con cantantes, actores y actrices, que enriquecieron su vida.

Te das cuenta de la calidad humana de cada quien, me llevo amistades como David Salomón, Alicia Machado, Stephanie Salas, Aristeo, la señora Laura Zapata que es lindísima; ni se diga de los chefs”.

Paco se mantendrá ocupado en una de sus pasiones: el futbol, con el equipo de Tv Azteca Deportes, pero añade un nuevo aderezo, como podría ser, abrir un restaurante.

El tema de la cocina que siempre me ha gustado y que se ha fortalecido con esto, vienen varios llamados, gente me ha invitado a abrir restaurantes, estamos analizando opciones, sin duda haremos algo en el tema culinario, me gustaría abrir un negocio. Analizamos las opciones y tendrán noticias a corto plazo”, reveló.