Masterchef Celebrity México 2021 ya tiene fecha de estreno, es en agosto

México.- Masterchef Celebrity México 2021, en su primera temporada para TV Azteca y con Rebecca de Alba en la conducción, ya tiene fecha de estreno.

El reality culinario Masterchef Celebrity México contará con la participación de famosos como Laura Zapata, Patricia Navidad, Alicia Machado, Stephanie Salas, Laura Flores y Aída Cuevas, entre muchos más.

El estreno de este esperado formato culinario llega a la pantalla de Azteca Uno el próximo 20 de agosto, a las 7:30 pm.

El jurado calificador estará integrado por los chefs Betty Vázquez, Adrián Herrera, José Ramón Castillo y Fernando Stovell.

Esta competencia estará integrada por 10 hombres y 10 mujeres, entre los que figuran desde actrices, periodistas, cantantes y hasta un árbitro.

Entre los nombres que se manejan está el de Laura Flores, Stephanie Salas, Alicia Machado, William Valdés, Germán Montero, José Joel y Jimena Pérez "La Choco", entre muchos más.

De 2015 a 2020, Anette Michel fue la conductora de las seis primeras temporadas de Masterchef y de Masterchef Junior, en su primera y segunda temporada, pero quedó fuera debido a que no estuvo de acuerdo con los términos administrativos.

Lo hice ocho temporadas, fui inmensamente feliz. Adoro a los chefs, a la producción, la producción es extraordinaria, pero las situaciones internas, administrativas, no van conmigo, los términos y condiciones nuevos no estoy de acuerdo y no puedo (…) Yo soy una persona muy derecha, siempre he sido de una sola pieza, en este momento es imposible, así que tengo que decirle no a MasterChef”, explicó Anette Michel hace unos días.