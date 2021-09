Me pierdo en tu voz cuando cantas: Maya Nazor a Santa Fe Klan ¿qué dice Fofo Márquez?

México.- Maya Nazor, bloguera que ganó más fama cuando el “niño millonario” Fofo Márquez la señaló de infiel, le expresó de nueva cuenta su amor al rapero Santa Fe Klan, con quien inició una relación amorosa hace casi dos meses.

Maya Nazor posteó un par de fotografías en su Instagram, donde cuenta con casi dos millones de seguidores, en las que se le ve muy enamorada del cantante de Guanajuato.

En ambas se le ve abrazada al intérprete de “Grandes ligas” y “Así soy”, y lo más notorio en la imagen es el gran amor que se profesan.

Me derrite perderme en tu sonrisa cuando estás contento. Me pierdo en tu voz cuando me cuentas algo, cuando cantas o cuando pronuncias mi nombre”, le escribió Maya Nazor a Santa Fe Klan.