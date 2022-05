Guanajuato.- La influencer Maya Nazor, quien pronto se convertirá en madre de su primer bebé, al lado del rapero Santa Fe Klan, compartió con sus seguidores las rutinas de ejercicio que más le gusta realizar durante su embarazo.

Maya Nazor, quien es originaria de Cuernavaca, Morelos, no para de compartir fotos de su pancita con sus tres millones de seguidores en Instagram, quienes no paran de decirle lo bien que se ve.

Es normal que mientras más avanza el embarazo, la mujer se sienta menos cómoda al sentarse, incluso, al estar acostada. Para esta etapa, Maya encontró la fórmula, una pelota en la que se sienta para ejercitarse.

La pareja de Santa Fe Klan compartió con sus seguidores que esta pelota le ayuda a descansar mucho su espalda.

Cuando ya no sé ni en dónde sentarme, ni cómo acomodarme acostada, vengo y me siento así y descanso un montón. Ayuda a que tu espalda descanse”, explicó Maya Nazor en sus stories de Instagram.

Sobre todo, para las que quieren un parto normal, bueno, o también cesarea, pero he visto muchos ejercicios que ayudan en esta pelotita para que el bebé se vaya acomodando, yo sí he hecho esos ejercicios y me gusta mucho, la he usado desde la mitad de mi embarazo”, agrega la joven de 23 años.