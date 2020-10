‘Me empezó a tratar de desvestir’: actriz Danna García sufrió acoso sexual por parte de director

México.- La guapa ex actriz de Televisa, Danna García, rompió el silencio y habló para Univisión del acoso sexual que sufrió por parte de un famoso director cuando intentó hacer carrera en Hollywood.

Y es que ser guapa y talentosa no es sinónimo de éxito en su carrera como protagonista de telenovelas para la colombiana Danna García, quien ha vivido el acoso sexual de manera directa y fuerte como ella misma lo contó para el programa ‘Sal y pimienta’ de Univisión.

La actriz de 42 años le contó a Jomari Goyso, para el programa que vio truncado hace algunos años el sueño de triunfar en Hollywood debido a que sufrió acoso por parte de un famoso director, lo que dejó sorprendido al conductor.

La actriz, quien padeció durante un largo tiempo el coronavirus (Covid-19), contó que incluso ese director de Hollywood le pidió ser más sensual cuando los visitara.

Un director me dijo: ‘necesitas ser más sensual, necesitas mostrar más sensualidad cuando nos visites a nosotros’, o sea no era actuando, que necesitaba explotar más eso”, recordó el amargo momento.

Para la protagonista de la telenovela de Televisa, ‘Qué bonito amor’, es como si este momento incómodo de acoso hubiera sucedido ayer, pues sucedió durante una cena.

Esa misma persona me acuerdo que me invitó a una cena con (un famoso actor) y yo estaba fascinada y después de la cena me dice que subiera a su casa y yo: ‘no, yo me tengo que ir, yo tengo clases mañana en la escuela de actuación’. Y entonces me dijo: ‘no, no, rápidamente subimos’”.