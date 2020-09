‘Me ha dolido mucho, estos dos días han sido terribles': Charly sobre muerte de Xavier Ortiz

México.- “El amor y la amistad que siento por Xavier es infinito y es para toda la vida”, expresó Charly López, sobre la muerte de su amigo y ex compañero de Garibaldi, Xavier Ortiz.

A través de un video difundido en redes sociales, Charly lamentó que Xavier Ortiz se haya quitado la vida, y detalló la última vez que tuvo contacto con él hace seis meses.

Confesó que han sido muy difíciles, porque además de lo ocurrido con Xavier, en las redes sociales ha recibido ataques, primero porque muchos interpretaron que se estaba burlando de la muerte de Xavier porque el domingo posteó una foto en sus redes, y segundo porque muchos piensan que estaba peleado con Ortiz por unas diferencias que tuvieron en el pasado sobre el reencuentro de Garibaldi.

Me ha dolido mucho, estos dos días han sido terribles para mi por todo lo que ha pasado, por todo lo que se ha hablado, porque hay un pequeño de 8 años que es Javier, que es nuestro sobrino, al que hay que proteger, ya no es tanto por mí”, manifestó.

Recordó la discusión que tuvo con Xavier en el programa de televisión ‘De Primera Mano’, y aclaró que no fue nada grave, que si bien hubieron diferencias, al final se dieron un abrazo y todo quedó en orden.

Aclararles que lo que se habló en ese programa, si en algún punto me sintieron déspota o algo, porque Xavier me empezó a atacar, una pelea de hermanos, en algún punto todos (los Garibaldi) nos odiábamos y nos queríamos, pero seguimos siendo hermanos”.

Visiblemente afectado, Charly reiteró que le duele mucho la partida de Xavier, y que siente impotencia por no haber podido hacer nada por él.

Siento mucho y lamento mucho la muerte de mi querido amigo Xavier; el otro día que hice una entrevista no paraba de llorar, es un sentimiento que tengo por la manera en que se fue Xavier, y no estoy llorando para que digan que son lágrimas de cocodrilo, ni mucho menos, es un sentimiento de impotencia”.

Lamentó que Xavier no se hubiera acercado a ninguno de los exGaribaldi para pedir ayuda, porque está seguro que de haber sido así, todos le hubieran tendido una mano y no lo hubieran dejado solo.

No estuvimos ninguno porque él nunca nos pidió ayuda, porque tampoco su familia estaba enterada, créanme que cualquiera de los siete Garibaldi, o Luis de Llano, que nos hubiera marcado, le hubiéramos brindado ayuda, nosotros no sabíamos en qué situación se encontraba Xavier, no teníamos ni idea”, dijo.