Nueva York.- La alfombra roja de la Met Gala 2021 comienza su despliegue para llevar a cabo el evento de moda más importante y esperado de esta industria, como preámbulo de la exposición anual del Costume Institute en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. ¿Conoces a los invitados? ¿Sabes cuándo se realiza y dónde verla?

Vista del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York./ FOTO: Google

¿Qué es la Met Gala 2021?

La Met Gala o la Costume Institute Gala es un evento benéfico que marca el comienzo de la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.

Los fondos recaudados en este deslumbrante evento constituyen todo el presupuesto anual de Instituto del Vestido.

Cada año se elige un tema en el todos los invitados participan a través de sus vestuarios. Este 2021 el tema es la moda americana.

Andrew Bolton, curador del Costume Institute Gala, explicó en entrevista para la revista Vogue la selección de este año.

La moda estadounidense ha estado apoyándonos durante 75 años, desde el inicio del Costume Institute. Así que quería agradecer su apoyo, también celebrar y reflexionar sobre la moda estadounidense”, indicó Bolton.

La exposición de la MET Gala tendrá título In America: A Lexicon of Fashion que se inaugurará este 18 de septiembre. El 5 de mayo del 2022 habrá una segunda parte llamada In America: An Anthology of Fashion.

Andrew Bolton, curador del Costume Institute Gala./ FOTO: Google

¿Cuándo se realizará la Met Gala?

Este lunes 13 de septiembre se realizará la Met Gala 2021 en el Anna Wintour Costume Center, un ala del MET que aloja la colección del Costume Institute.

Será un evento más reducido, con las medidas sanitarias correspondientes debido a la pandemia de COVID que el año pasado impidió la realización del evento.

Kim Kardashian, Kylie Jenner y Kendall Jenner con la "cabeza" de Jared Leto en 2019./ FOTO: Google

¿Quiénes son los invitados?

Cantantes, actores, modelos, presentadores de TV, entre otras figuras de la farándula, llegan a desfilar sobre la alfombra roja de la Met Gala.

Este año, entre los nombres más importantes figuran: el actor Timothée Chalamet, la cantante Billie Eilish, la poeta Amanda Gorman y la tenista Naomi Osaka. Mientras que Tom Ford, Adam Mosseri y Anna Wintour serán los anfitriones honorarios.

Otras estrellas que se podrán ver mañana en la Met Gala 2021 son: Lady Gaga, Blake Lively, Rihanna, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Harry Styles, Taylor Swift, Rosalía y Jennifer Lopez, quien acudirá sin Ben Affleck porque el actor tiene otro compromiso pactado.

Otras figuras que no asistirán son: Zendaya, la actriz de “Spiderman” y Sarah Jessica Parker, la protagonista de “Sex and the City”, por razones laborales.

La actriz Zendaya en la Met Gala 2019./ FOTO: Instagram

La cantante Katy Perry en la Met Gala 2019./ FOTO: Instagram

El actor Billy Porter haciendo una espléndido arribo a la Met Gala./ FOTO: Instagram

¿Dónde ver la Met Gala 2021?

La Met Gala 2021 podrá seguirse a través de internet, por primera vez será transmitido a través de la página de la revista Vogue y también en sus redes sociales.

La alfombra roja será transmitida desde las 16:30 horas tiempo de México, 17:30 horas tiempo de Estados Unidos.

El livestream será conducido por la actriz Keke Palmer y la comediante, directora y escritora, Iliana Glazer.

