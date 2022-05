México.- El evento de moda más esperado del año, la Met Gala 2022, se realiza este 2 de mayo desde Nueva York y a través de redes sociales y un canal de cable, podrá seguirse desde México.

Las celebridades llegarán al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con sus mejores looks de acuerdo a la temática de este año: “In America: An Anthology of Fashion”.

Como cada año, los vestuarios elaborados, espectaculares, detallados y exagerados de la Met Gala tomarán las redes sociales una vez que inicie el evento.

Fachada del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York./ Foto: Google

Si aún te preguntas ¿qué es la Met Gala? De acuerdo a El Universal, aquí está la respuesta: También es conocida como la Costume Institute Gala, se celebra desde 1948 y es un evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York; por lo que dichos fondos recaudados conforman el presupuesto anual del Instituto del Vestido.

Cada año la Met Gala tiene una temática que incluye los looks de los asistentes, así como la decoración de un coctel previo a la cena.

Billy Porter a su llegada a la Met Gala 2019 es un ejemplo de lo espectacular del evento./ Foto: Agencia AP

La temática de la Met Gala 2022

El año pasado, cuando la Met Gala volvió a su formato presencial, el tema fue “In America: A Lexicon of Fashion” y para este 2002, la temática se titula “In America: An Anthology of Fashion”; se trata de la segunda parte de la exposición del año pasado que ahondará las historias para dar una lectura alternativa a la moda norteamericana desde el siglo 17 hasta la actualidad.

Lady Gaga en la Met Gala 2021./ Foto: Especial

A$AP Rocky y Rihanna en la Met Gala 2021./ Foto: Especial

Kim Kardashian en la Met Gala 2021./ Foto: Especial

A través de un comunicado de prensa, Max Hollein, director ejecutivo del Museo Metropolitano de Arte, declaró que “In America: An Anthology of Fashion aterriza en dos partes la forma en que la moda refleja la evolución de las nociones de identidad en Estados Unidos. Al mirar el pasado a través de esta lente, podemos considerar el impacto estético y cultural de la moda en los aspectos históricos de la vida estadounidense”.

Mientras que el Museo Metropolitano de Arte explicó que la muestra indagará en sastres, modistas y diseñadores que tristemente han quedado en el olvido de la historia americana y que con esta exposición tendrán el reconocimiento que se merecen.

Por lo anterior, el concepto de la alfombra roja de la Met Gala 2022 es “Gilded Glamour”, que hace referencia a una época de la historia de Estados Unidos, donde la moda de las altas esferas de la sociedad americana era bastante opulenta.

Una escena de la exhibición del Instituto del Vestuario del Museo Metropolitano en Nueva York./ Foto: Agencia AP

Cómo, dónde y a qué hora ver la Met Gala 2022

Para quienes tienen televisión con cable, la Met Gala 2022 podrá seguirse desde México por el canal E! a partir de las 4:30 de la tarde.

Además, en las redes sociales, la cuenta de Twitter @voguemagazine de la revista Vogue, compartirá los pormenores minuto a minuto.

Y por supuesto, en las redes sociales de la Met Gala se publicarán más detalles del evento. En Twitter, hay que seguir la cuenta @HFMetGala.