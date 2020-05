Mi empleada sigue en mi casa y mi hijo que no se meta: Silvia Pinal la recontrata

CDMX.- La actriz de cine de oro, Silvia Pinal, reapareció tras la operación de cadera a la que fue sometida luego de una caída que sufrió en su casa, y lo primero que dijo fue que la empleada doméstica que su hijo Luis Enrique Guzmán corrió, está de vuelta en su casa y a nadie le debe explicaciones.

La primera actriz de 88 años se comunicó en exclusiva vía telefónica con Galilea Montijo a quien le dijo que su empleada doméstica a quien su hijo Luis enrique corrió de su casa aprovechando que ella estaba en el hospital, regresó a trabajar con ella, pues no la va a correr por un chisme.

Esa mujer sigue en mi casa, esa mujer lleva veintitantos años trabajando conmigo y no la voy a correr por un chismecito, o sea que ella sigue en la casa, está en mi casa y no ha pasado nada, con mi hijo no tengo que hablar de lo que pasó con la muchacha, le dije te quedas y no hay problema”, recalcó la ex esposa de Enrique Guzmán.

Y sobre el actuar de su hijo al correr a la empleada, a quien acusó de tenerla viviendo en un ambiente insalubre, entre basura y ratas, la también empresaria comentó que él no vive con ella y no tiene por qué meterse en sus decisiones.

¿A Luis Enrique qué le voy a decir? Que no se meta, no se va a meter y no quiero que se meta, no está en mi casa, él vive en su casa, o sea que no es un grave problema para mí”, dijo tajante.

También opinó sobre Frida Sofía

Sobre las fuertes declaraciones que hizo su nieta Frida Sofía sobre su propia madre, Alejandra Guzmán, doña Silvia también habló.

Han de ser cosas muy desagradables (las que declara), no, sé, no sé lo que está haciendo Frida, pero que pena, que no se vaya a meter en un enredijo así porque su madre y su padre son para toda la vida”, opinó Silvia Pinal.

Caí de nalgas: Recuerda Silvia Pinal

Sobre la caída que Silvia Pinal sufrió en su casa y que le causó fractura de cadera, contó cómo ocurrió.

La caída fue como un resbalón y caí de nalgas, entonces las nalgas las tengo muy bien para que se me dañen, o sea que fue un escandalito que estaban haciendo”.

Agregó que no está en rehabilitación porque no la necesita, vive tranquila y come lo que ella quiere.