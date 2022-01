Michelle Salas comparte foto inédita de niña y es idéntica a Luis Miguel

España.- Este fin de semana Michelle Salas levantó tremendo alboroto en las redes sociales luego de publicar una fotografía de cuando era niña y es que la ola de comentarios de internautas aseguran que es el vivo retrato de su papá Luis Miguel.

La bisnieta de Silvia Pinal utilizó su perfil oficial en Instagram para despedir la semana que recién culminó con una instantánea inédita de su niñez, con el característico fleco que se le ha visto en diferentes fotos de cuando era pequeña.

La modelo que radica en España, acompañó su publicación con la frase: "Esa sensación de viernes", la cual hasta el momento contaba con más de 12 mil “likes”.

Usuarios arman revuelo por el gran parecido que tiene con Luis Miguel. Foto: Instagram.

En este sentido, la hija de Stephanie Salas también aclaró en la descripción de la publicación que el punto que se le logra a ver en la posta, que aparece cerca de la boca, no es una marca de nacimiento, sino que recuerda que es un residuo de dulce. "(No, no es un lunar, definitivamente era chocolate)", puntualizó.

Aunque, la imagen claro que desató ternura entre sus más de 1.8 millones de seguidores, lo que más llamó la atención fue el enorme parecido físico que tiene con El Sol cuando él estaba en esa misma edad.

Luismi al 100 %", "Muy Basteri en ese momento", "Como te parecías a tu papá de pequeña, madre mía", "Te pareses a tu papa en esta foto", "Pensé que era el Solecito", "Hermosa bebé, igualita a papá", "Eras igualita a tu papi, muy guapa igual que él", son solo unos cuantos mensajes que se leen en los comentarios.

Michelle no tiene relación con su padre después de su bioserie. Foto: Instagram.

Sin duda, el parecido físico entre Luis Miguel y Michelle es indiscutible, sin embargo, la relación entre padre e hija no parece ser la más cercana y es que es de todos conocido el distanciamiento que mantenían desde hace tiempo, la cual se agravó tras la publicación de la bioserie del cantante, pues luego de que sexualizaron su imagen en ella, se marcó una nueva polémica entre el cantante y la modelo, quien contundente, se manifestó a este respecto.

