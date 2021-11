México. En el año 2004, Michelle Vieth se divorció de Héctor Soberón, y luego de su separación, se reveló un video casero donde había imágenes explícitas de la actriz en la intimidad.

A casi 17 años de este episodio tan difícil para Michelle Vieth, durante una reciente entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, la actriz reveló los detalles y el gran sufrimiento que le trajo este escándalo.

La protagonista de Televisa aseguró que durante el proceso de separación de Héctor Soberón, se enteró de este escándalo y lo señaló como el responsable de que este video se filtrara.

La actriz de "Mi pequeña traviesa", contó que el día que se reunió con el juez para que ella y Soberón firmaran el divorcio, una reportera se acercó al final de su cita con el juez y la cuestionó sobre el video íntimo que ya circulaba entre los medios de comunicación.

El día que yo tomé el avión para ir a Puerto Vallarta me encuentro a una reportera en el mismo avión y la saludo: ‘Vengo a cubrir no sé qué concierto’. Llegamos con el juez, ambos con nuestros abogados (para firmar el divorcio), y al momento de que salgo con mis abogados me encuentro a esta reportera y me dice: ‘Hay un rumor de una filtración de un video’”, relató Vieth.