¡Lo vuelve a hacer! Miguel Bosé insiste en negar la existencia del COVID-19: ‘Que no me traten de idiota’, dijo

Madrid, España.- Miguel Bosé ‘encendió el cerro’ tras negar de nueva cuenta la existencia del COVID-19, y refrendó que a él no le verán la cara como a otros.

Fue en la entrevista con Jordi Évole, que el artista volvió a negar su existencia, y culpó a los políticos, médicos y farmacéuticas, de inventar todo lo que está ocurriendo y promover el pánico colectivo.

Tras meses sin declaraciones, Bosé salió en defensa de sus ideales, y de nueva cuenta, sostiene sus argumentos del año pasado.

¿Qué le pasa a este virus que es diferente? ¿Quién se puede creer semejante estupidez? A mí que no me traten de idiota, no soy idiota, ni presunto ni sospechosamente idiota. Los idiotas son ellos", reiteró.