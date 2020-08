Modelo colombiana recibe arreglo floral con macabro mensaje

Colombia.- Una modelo colombiana recibió un arreglo floral que contenía un macabro mensaje amenazándola de muerte.

Hace unos días, la modelo colombiana Yohana Heredia, había anunciado que dio positivo a coronavirus (Covid-19), por lo que se encuentra en su hogar.

Sin embargo, después de recibir apoyo por parte de familiares y amigos, la modelo recibió un perturbador regalo: un arreglo floral con una nota intimidatoria, que se percibe como una amenaza de muerte.

Según la declaración de la modelo en redes sociales llegaron dos hombres en una moto y dejaron las flores, cuando Yohana leyó la tarjeta que traía el arreglo, se paralizó y el frío recorrió su cuerpo.

Recibí un ramo de flores con esa amenaza y también una nota en la que me dice que la gente del conjunto residencial está inconforme porque tengo covid-19, lo que es falso", señaló la joven.

En el mensaje que tenía el ramo, se podía leer “descanse en la paz del Señor, Yohanna Heredia", lo que buscaba intimidarla.

Jamás pensé recibir una amenaza y la verdad es que quien lo hizo no merece ser llamada persona. La persona que envió esto es cobarde, pero creo que se trata más de envidia porque me ven feliz, porque me va bien", comentó la modelo.