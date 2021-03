"No se trata de usted", Mon Laferte llama a AMLO a entender movimiento feminista

México.- La cantautora chilena, Mon Laferte dirigió un mensaje al presidente de México, Ándres Manuel López Obrador donde le pidió entender que el movimiento feminista "no fue creado por sus opsitores y no se trata de usted".

Fue a través de su cuenta de Twitter que la la intérprete de 'Tu falta de querer' externó que las mujeres de Latinoamérica exigen a gritos "políticas públicas que nos protejan y garanticen el derecho básico de la vida".

Asimismo expresó su deseo de que López Obrador sea "como el primer presidente de Mexico que rompió el pacto y que comenzó con una transformación completa...".

La declaración de Norma Monserrat Bustamante Laferte, verdadero nombre la cantante, surge a raíz de que AMLO afirmara, el Día Internacional de la Mujer o 8M, que las protestas feministas iniciaron en su Gobierno y culpara a los conservadores de estar detrás del movimiento.

Mensaje de Mon Laferte a AMLO en Twitter

Señor presidente @lopezobrador_ .Con todo el respeto vengo a pedirle que de un paso atrás y medite. Me gustaría que comprendiera que el movimiento feminista no fue creado por sus opositores y que no se trata de usted. Esta es la revolución de este siglo y somos las mujeres de Latinoamérica, las que estamos pidiendo a gritos, políticas públicas que nos protejan y garanticen el derecho básico de la vida.

A mi me gustaría que usted fuese recordado como el primer presidente de Mexico que rompió el pacto y que comenzó con una transformación completa...", escribió en Twitter.

AMLO acusa a medios extranjeros de 'exagerar' sobre marchas en México

El presidente de México acusó a medios de comunicación de otros países por 'lanzarse contra su Gobierno' por como se abordaron las marchas en el país por el Día Internacional de la Mujer.

En redes sociales circularon videos e imágenes de presuntos 'francotiradores' en el Palacio Nacional durante la manifestación del #8M Publicado por Periódico AM León en Martes, 9 de marzo de 2021

