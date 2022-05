Mona presume su regalo de cumpleaños: una camioneta rosa

León, Guanajuato.- A pocos días de celebrar su cumpleaños número 23, Mona presumió en redes sociales uno de sus más grandes sueños: una camioneta rosa que se autoregalo como presente de cumple.

Ataviada en un ajustado vestido rosa brillante, unos aretes con los nombres de “Mona Y Geros”, la youtuber mostró a sus miles de seguidores la camioneta.

Durante la transmisión, habló sobre cómo estuvo la fiesta, y desde cuánto tenía el sueño de adquirir ese vehículo.

La camioneta estaba pintada de rojo, pero tuvo que esperar a que le cambiaran el color a rosa pastel.

Muchos de los comentarios fueron de felicitación, y otros de frustración, pues hay gente que señaló que ha trabajado toda su vida y no puede comprar un carrito.

A ello, Mona señaló que de influencer ‘si deja’ pero si le echas ganas.

De influencer sí queda, pero si le echas ganas, no a todos les va muy bien. No piensen que uno puede ganar poquito, antes no ganaba porque no sabía cómo moverle, pero ahora ya le sé y te empiezas a enseñar a quién te quiere ver la cara. Hay muchas cosas para ganar”.