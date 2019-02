Mónica Naranjo ha dejado atrás sus colaboraciones en la televisión como jurado en programas de talento para enfrentarse a uno de sus proyectos más sorprendentes: conducirá su propio programa, Mónica y el sexo, un docurreality de Mediaset donde mostrará diferentes formas de vivir la sexualidad en el mundo. En plena promoción, la cantante habló en Sábado Deluxesobre sus propias experiencias y reveló, entre otras cosas, que ha mantenido relaciones con otras mujeres. “He tenido relaciones con señoras que me han querido muchísimo y yo a ellas”, aseguró, aunque afirmó que “energéticamente” no funciona con una mujer.

La cantante se sinceró incluso sobre la percepción del público hacia ella.

Naranjo, que el verano pasado se separó de su marido y también representante, Óscar Tarruella, tras casi 16 años de relación sentimental, asegura que le gusta la monogamia, que no es una mujer de líos de una noche y que nunca ha experimentado un trío. “Si soy ansiosa cuando tengo un señor en la cama, imagina tener dos, me estresaría”, bromeó. La artista, de 44 años, confesó además que durante un viaje a Río de Janeiro probó la viagra femenina. “Estaba malísima, muy amarga, pero me puso como una burra, cachondísima durante cuatro horas”, contó.

En Mónica y el sexo, que aún no tiene fecha de estreno, la intérprete de Sobreviviré reúne a sus amigos más íntimos y comparte con ellos cómo está viviendo su separación, desde los sentimientos típicos del duelo que supone romper una relación larga hasta su deseo de recuperar la ilusión y vivir nuevas experiencias. Para ello viaja a diferentes lugares del mundo con un significado especial junto a un acompañante famoso, entre los que se encuentran José Corbacho, Boris Izaguirre o Ana Milán, con quienes intercambia impresiones y confidencias al tiempo que conocen diferentes prácticas sexuales y entran en contacto con personas que viven el sexo de una forma poco convencional.

Mónica Naranjo vuelve a tomar el micrófono

La cantante de Figueras, que en breve volverá a subirse a los escenarios, también explicó que aceptó este nuevo reto televisivo porque necesitaba alejarse un tiempo de la música. “Me retiré durante siete años porque estaba harta del mundo del espectáculo. Me llegó a dar asco cantar”, aseguró. Naranjo, una artista consolidada, recordó que sus inicios en la industria tampoco fueron fáciles pues “toda la gente se pensaba que era un hombre” y que incluso le miraban la nuez para comprobar si realmente era una mujer o no.